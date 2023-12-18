مسؤول في شهداء الأقصى يتحدث للعالم عن المأساة في المشفى

العالم - خاص بالعالم

قال الدغران لمراسلة العالم، إن استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي للمشافي يأتي في إطار الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، ومشيرا إلى أن قصف المستشفيات يعني عدم إنقاذ حياة المصابين، ويثبت أن لا مكان آمنا في القطاع.



وأضاف، أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات مستمر، مع اعتقال مديري المستشفيات، منهم مدير مستشفى كمال عدوان ومدير مستشفى الشفاء، ومدير مستشفى العودة، مع اعتقال العديد من الطواقم الطبية.



ونوه المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل الشعب الفلسطيني بكافة أطياف في قطاع غزة، وأن مسلسل مجازر كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ما زال مستمرا.



وأكد الدغران أن جميع مستشفيات غزة ليست لديها قدرة استيعابية لإستقبال هذا العدد الهائل من الشهداء والجرحى، ولكن تعمل بشكل متواضع مع الجرحى، مشيرا إلى أن هناك نقصا كبيرا بالمستلزمات الطبية والأدوية والوقود داخل المستشفيات.



وبين المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن المساعدات التي وصلت إلى غزة لا تلبي ثلاثة بالمئة من احتياجات جميع المستشفيات في القطاع، مؤكدا أن حتى المواد الغذائية لم تصل إلى أهالي غزة وأن مستشفى الشهداء الأقصى لا تستطيع أن تقدم وجبة غذاء واحدة للمصابين.