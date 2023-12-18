إسراء البحيصي وهي في البث المباشر تشاهد اجلاء جثمان زميلتها القطشان، وهذه ردة فعلها

العالم - خاص بالعالم

وخلال البث المباشر لفتت مراسلتنا البحيصي إلى إجلاء جثة زميلتها الصحفية حنين القطشان، وعينها مليئة بالدموع قالت البحيصي، إنه أمر قاس جدا أنك تتحدث مع زميلتك أمس وتجدها اليوم في قائمة الشهداء وتتحول إلى جثة شهيدة.



وأضافت، أن هناك توغلا كبيرا في دم الصحفيين الفلسطينيين في غزة حيث فقدنا الكثير من الزملاء والزميلات ونشعر عندما نراهم هكذا أننا نقترب من ذات الحالة.



وتحدثت البحيصي عن تجربة شخصية بعد سماع أولادها خبر استشهاد الصحفية حنين القشطان حيث كان بينهما تواصل مستمر، حيث قالت بإن هذه الحالة تخيف أولادنا كثيرا، وان نجلها منعها اليوم من الخروج من المنزل ومزاولة عملها، لولا تدخل أفراد من العائلة لتهدئته، مشيرة إلى أنه بات هناك خوف شديدا من الأطفال على أهاليهم أن يفقدوهم وأن إحساس الفقد صار قريبا من الجميع.

يذكر أن الصحفيةحنين القطشان ارتقت شهيدة في قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزل عائلتها بمخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) وبهذا يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى (95 صحفيا وصحفية) منذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وقبل حوالي أسبوع، أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين تقريرا، أحصى فيه مقتل 94 صحفيا وعاملا إعلاميا، بينهم 9 صحفيات، في عام 2023، مشيرا إلى مقتل 68 صحفيا منذ بدء العدوان في غزة، أي أكثر من حالة قتل واحدة يوميا.