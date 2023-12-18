الضفة الغربية فوق الجمر.. شهداء وجرحى بنيران الاحتلال

العالم - خاص بالعالم



ففي مخيم الفارعة جنوب طوباس استشهد عدد من الفلسطينيين احدهم فتى برصاص الاحتلال واصيب اخرون خلال اقتحام نفذته قوات الاحتلال فجرا.



واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة من محاور عدة. وأفادت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا آليات الاحتلال المقتحمة نابلس بالأعيرة النارية في شارع فلسطين ودوار الشهداء، ووُصفت الاشتباكات المسلحة بالشديدة، ما أسفر عن سقوط إصابات بينهما بالرصاص.



وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات جيوس وعزون وباقة الحطب وحبلة قرب مدينة قلقيلية، واندلعت مواجهات في هذه البلدات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال تخللتها مداهمات لمنازل المواطنين واعتقال عدد من الشبان، في حين قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب برصاص الاحتلال في باقة الحطب.



وفي مدينة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة واعتقلت طالبا. وفي الخليل، أصيب شابان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة يطا جنوب الخليل. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينبين، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما في مخيم عايدة. كذلك اقتحمت مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.



وأفاد مصدر أمني أن قوات الاحتلال داهمت في مخيم عايدة عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها. وفي أريحا، أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقلت مواطنة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا.



وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا وانتشرت في أحيائها، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.



كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الزبابدة جنوب جنين، وقرية رمانة غرب جنين، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط وتفتيش.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحامه قرية باقة الحطب شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة.