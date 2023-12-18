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الكشف عن استشهاد العديد من معتقلي غزة داخل معسكرات جيش الاحتلال

الكشف عن استشهاد العديد من معتقلي غزة داخل معسكرات جيش الاحتلال
الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن استشهاد العديد من الأسرى الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة مؤخرا واحتجزهم في ظروف صعبة في معسكر "سديه تيمان " بالقرب من بئر السبع.

العالم-فلسطين

ووفقا للصحيفة، فقد توفي العديد من الفلسطينيين في مركز للاحتجاز بالنقب ممن اعتقلوا من القطاع منذ بداية الحرب، وزعم الجيش الإسرائيلي أن "هؤلاء إرهابيون"، وظروف مقتلهم قيد التحقيق"!

يشار إلى أن الفئة العمرية للمعتقلين المحتجزين في المنشأة تتراوح من قاصرين إلى كبار السن، ويتم التحقيق معهم على الفور.

ويُحتجز المعتقلون هناك وأعينهم مغطاة وأيديهم مكبلة معظم اليوم، وفي مجمعات سجنهم تكون الأضواء مضاءة طوال الليل. ويتم تحويلهم إلى التحقيقات، وبحسب الجيش الإسرائيلي، تتم إعادة المعتقلين الذين يتبين أنهم لم يشاركوا في نشاط إرهابي إلى القطاع. ويتم نقل المعتقلين الآخرين إلى مصلحة السجون.

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