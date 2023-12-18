رسالة جديدة لصنعاء موجهة للسفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم

العالم- اليمن

وقال البيان انه تم استهداف سفينتين لهما ارتباط بكيان الاحتلال الإسرائيلي بطائرتين بحريتين، موضحا: ان سفينتا "سوان اتلانتك" التي كانت تحمل النفط و"إم إس سي كلارا" التي كانت تحمل حاويات استهدفتا بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

هذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { فَقَـٰتِلُوۤا۟ أَئمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَاۤ أَیۡمَـٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ یَنتَهُونَ } صدق الله العظيم

انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا.

بعون الله تعالى نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين.

إن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

إن القوات المسلحة اليمنية تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً.

كما تجدد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.

والله على ما نقول شهيد

صنعاء 5 جمادى الآخرة 1445 هجرية

الموافق للـ18 من ديسمبر 2023م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية