والد أسير إسرائيلي قتله "الجيش" في غزة: "إعدام وليس خطأ"

العالم-الاحتلال

وقال آفي شامريز، والد الأسير الإسرائيلي ألون شامريز، إن إطلاق جنود إسرائيليين النار على ابنه وقتله في قطاع غزة الجمعة الماضي، "لم يكن خطأ وإنما كان إعداما".



ونقلت إذاعة الجيش عن آفي شامريز، قوله: "لم يكن ذلك خطأ، بل كان إعداما بالمعنى الحرفي للكلمة"، وطالب بالاطلاع على توثيق الحادثة.



وأضاف: "لقد فعلوا (الأسرى) كل شيء بشكل صحيح - خلعوا قمصانهم، وحملوا علما أبيض، وساروا في وضح النهار وسط الشارع وصرخوا طلبا للمساعدة، لكن جنودنا لا يعرفون كيفية اتباع قواعد إطلاق النار".



وتابع: "حتى لو كان إرهابيا، لماذا أطلق عليه النار بهذه الطريقة؟ لقد كان عاريا وغير مسلح، وحتى لو كان إرهابيا، فلماذا لا تطلق النار على ساقيه؟ هذا مخالف لجميع القواعد التي يعلمها الجيش الإسرائيلي"، بحسب المصدر ذاته.

واستدرك الأب متسائلا: "من يطلق النار على الأشخاص الذين يرفعون أيديهم؟".



وكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة، قتله "بالخطأ" ثلاثة أسرى إسرائيليين محتجزين لدى حركة حماس في حي الشجاعية شمال قطاع غزة.



وقال الجيش في بيان وصل إلى الأناضول، آنذاك، إن قوة تابعة له أطلقت النار بالخطأ على محتجزين إسرائيليين وهم: وتام حاييم، وألون شامريز، وسامر طلالقة.. بـ"ذريعة أنهم يشكلون تهديدا، ما أدى إلى مقتلهم".



وعقب الحادثة أعلن الاحتلال عن "تحقيق فوري"، وعلل ما حدث بأنه "جاء في منطقة قتال شهدت العديد من الحوادث في الأيام الأخيرة".



وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في تدوينة في حسابه على منصة "إكس"، الحداد بعد مقتل المحتجزين الثلاثة.