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عمليات انصار الله في عرض البحر وخسائر كيان الاحتلال بالجملة

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

تشهد منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب احداثا ساخنة خلال الاونة الاخيرة بعد اعلان القوات المسلحة اليمنية بانها ستستهدف السفن التابعة للكيان الصهيوني او المتجهة الى الكيان ما لم تتوقف عمليات القتل والابادة ضد قطاع غزة وتدخل المساعدات الانسانية اليه.

العالم - فيديوغرافيك

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