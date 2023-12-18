بالفيديو..استهداف جيب صهيوني من نوع همر بصاروخ "كورنيت" في بيت لاهيا

العالم-فلسطين

وبثت الإعلام العسكري للكتائب، مشاهد لاستهداف "القسام" جيب إسرائيلي من نوع "همر" أمريكية الصنع، بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع في بيت لاهيا، وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وفي ذات السياق، قصفت "القسام" مواقع للجيش الإسرائيلي، واستهداف شاحنة تقل جنودا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان نشرته عبر منصة /تلغرام/، إن مقاتليها "تمكنوا من استهداف شاحنة عسكرية محملة بالجنود الصهاينة بقذيفة مضادة للأفراد شرق خانيونس".

وفي بيان ثانٍ، أفادت بأنها "قصفت موقع كيسوفيم العسكري (الإسرائيلي) برشقة صاروخية".

وأوردت في بيان ثالث أنها استهدفت "تجمعات لقوات العدو المتوغلة شمال خانيونس بقذائف الهاون".

من جانبها، قالت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، إنها استهدفت قوات إسرائيلية أيضا في خانيونس.

وبثّت السرايا مشاهد عبر تلغرام، قالت إنها لاستهداف "التحشدات العسكرية في محاور التقدم بمدينة خانيونس" بقذائف الهاون.

وقالت في بيان منفصل: "سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون EVO Max 4T تابعة لسلاح المشاة شرق خانيونس".

كما ذكرت "سرايا القدس" أنها قصفت تجمعات عسكرية إسرائيلية "في ناحل عوز" (في غلاف غزة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة) برشقة صاروخية وقذائف هاون.