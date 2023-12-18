المقاومة تنشر مقاطع فيديو مذهلة لاستهداف جنود الاحتلال

العالم - فلسطين

كتائب القسام نشرت مقطع فيديو يظهر استهدافها لعربة عسكرية للجيش الاسرائيلي بصاروخ كورنيت مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا، في وقت دمرت فيه دبابة من نوع ميركافا بنفس المنطقة، واستهدفت القسام شاحنة تقل عددا كبيرا من جنود الاحتلال في بيت لاهيا ومن ثم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وتم إيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح.

وفي خانيونس، تمكن مقاومو القسام من تفجير عبوة مضادرة للافراد في قوة لجيش الاحتلال راجلة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، بالاضافة الى استهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين، بالاضافة الى استهداف شاحنة عسكرية محملة بالجنود بقذيفة مضادة للأفراد شرق مدينة خانيونس.

سرايا القدس نشرت مقطع فيديو يظهر استهدافها لتحشيدات جيش الاحتلال بقذائف الهاون، في محاور التقدم بمدينة خانيونس، بالاضافة الى استهداف تجمعاتهم العسكرية في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل. فيما قامت القسام بقصف موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية حققت اصابات مباشرة.

القسام نشرت مقطع فيديو حمل عنوان وصلتم متأخرين، وذلك في رداً على ادعاءات وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، بتحقيق انجاز بكشف احد الانفاق في شمالي قطاع غزة، حيث حاول ان يظهر نفسه منتصراً. وقالت القسام ان المهمة قد انجزت، حيث استخدم هذا النفق في تنفيذ عملية طوفان الاقصى والخروج منه الى مستوطنات غلاف غزة، بمعنى انه مهمته انتهت وهو مكشوف. وبحسب الخبراء فان هناك اعداداً كبيرة من الانفاق تستخدمها المقاومة لمرة واحدة لانجاز عملية نوعية ثم تنتهي الفائدة منها، وبالتالي ما عثر عليه الاحتلال ليس بالامر الكبير او الذي يؤثر على اداء المقاومة.

العمليات في قطاع غزة كلفت جيش الاحتلال كثيراً حتى الان، فقد اعترف باصابة ثمانية واربعين جنديا بجروح خلال الساعات الاربعة والعشرين الماضية، بالاضافة الى اصابة سبعمائة واربعة منذ بداية العملية البرية بينهم مئة وستين حالتهم خطيرة.