الاحتلال يخطط لهجوم ضد لبنان والمقاومة تحذر من تجاوز الخطوط الحمراء

العالم - لبنان

استمراراً لعملياتها ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي، واصلت المقاومة في لبنان استهداف مواقع الاحتلال في المستوطنات الشمالية.

وأعلنت المقاومة استهداف منصتين للقبة الحديدية في شمال مستعمرة كابري، محققة فيها اصابات مباشرة، وموقع بركة ريشا، وتجمعاً لجنود وآليات الاحتلال في محيط موقع الحمرا، وحققت فيها اصابات مؤكدة.

طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارات على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان. القصف الاسرائيلي استهدف موقعاً قرب إقامة مراسم تشييع الشهيد حسن سرور الذي ارتقى على طريق القدس، ليعود ويشن غارات جديدة على البلدة مع مواصلة مراسم التشييع.

المقاومة في لبنان أكدت أن خيارها هو مواجهة الاحتلال ومنعه من تمرير مشاريعه، وهي مستمرة في هذا الخيار قبل وبعد العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، السيد هاشم صفي الدين:"بعد غزة، اصبحنا علی قناعة کاملة وتامة ان حفظ بلدنا ووطننا ومستقبلنا ومستقبل ابنائنا مرهون بالمقاومة والرد التي تحفظه المقاومة والصواريخ التي تمتلکها المقاومة والسلاح والتجربة والخبرة".

في المقابل، كشفت صحيفة ذا تايمز أنّ حكومة الاحتلال وضعت خطة لتنفيذ عمل عسكري بري ضد لبنان بهدف إبعاد المقاومة عن المنطقة الحدودية. ذا تايمز نقلت عن مصادر ادعاءات جيش الاحتلال بحرصه على شن العدوان ضد لبنان في تقاطع مع الحديث عن مشروع بإخراج المقاومة الى ما بعد نهر الليطاني شمالا. ذا تايمز أشارت إلى أن جيش الاحتلال متخوف مما هو أسوأ من عملية طوفان الاقصى في حال قررت المقاومة في لبنان التحرك بشكل أوسع ضد كيان الاحتلال.

من جهتها حذرت المقاومة من هکذا خطوة مؤکدة انها حريصة علی تنبيه الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمر.