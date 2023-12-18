أهم التحديات امام السيسي بعد الفوز برئاسة جمهورية مصر

العالم - مراسلون

أسدل الستار اليوم علی الفائز بالانتخابات الرئاسية المصرية وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي علی اغلبية ساحقه بنسبة تسعة وثمانين في المئة، من اصوات الناخبين الذين ذهبوا الی صناديق الاقتراع للإدلاء باصواتهم في خامس انتخابات تعددية في تاريخ مصر.

نتيجة لم تحمل طابع المفاجأة للشارع المصري بحسب مراقبين والذين أكدوا على ان هناك العديد من القضايا الشائكة في انتظار السيسي خلال المرحلة المقبلة.

وقال الباحث في الشأن السياسي أحمد عبدالعزيز لقناة العالم:"فوز عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لم يشکل مفاجئة في الشارع المصري، فحسب الاستطلاعات التي اجرتها العديد من المراکز وحسب الرأي العام في الشارع المصري فکان متوقعاً فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزاً کاسحاً بفترة رئاسية ثالثة ممتدة الی عام 2030. هناک العديد من المشاکل والتحديات الکبيرة جداً تواجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة المقبلة وأهمها کما يطلق عليها الشارع المصري قضية الأم، وهي قضية تهجير سکان قطاع غزة الی سيناء".

وعقب اعلان فوز السيسي برئاسة حكم مصر لفترة رئاسية ثالثة طالب عدد من المواطنين داخل البلاد السيسي بضرورة اعطاء بعض الملفات أولوية هامة خلال الفترة القادم حيث كانت في مقدمة هذه الملفات سد النهضة وملفي الصحه والتعليم.

ووصل عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 44 مليونا بنسبة بلغت مشاركة 66% بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات والتي أوضحت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

اذا، الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من سيقود حکم مصر خلال المرحلة المقبلة، مرحلة يؤکد الکثير من المراقبين انها ستکون فاصلة في تاريخ مصر الحديث نظراً لحجم التحديات الجسام التي تشهدها مصر.