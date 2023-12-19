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حزب الله يحذر الاحتلال من أن أي مس بالمدنيين سيقابل بالمثل‏

حزب الله يحذر الاحتلال من أن أي مس بالمدنيين سيقابل بالمثل‏
الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

حذرت المقاومة ‏الإسلامية في لبنان، كيان الاحتلال من أن أي مس بالمدنيين في الأراضي اللبنانية سيقابل بالمثل‏، وذلك على خلفية قصف الاحتلال لمراسم تشييع شهداء حزب الله في عيتا الشعب.

العالم-لبنان

وفي السياق ذاته، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال في محيط موقع الحمرا‎ ‎بالأسلحة المناسبة، كما استهدفوا منصتين للقبة الحديدية في شمال مستوطنة كابري بسلاح المدفعية وحققوا فيهما إصابات دقيقة.

وشيع حزب الله برفقة جموع المواطنين يوم الاثنين، "الشهيد المجاهد على طريق القدس حسن معن سرور “علي إبراهيم” في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان بمشاركة حاشدة".

وخلال مراسم التشييع، أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا على سطح مبنى قرب ساحة عيتا الشعب، وأكمل المشيعون المراسم غير آبهين بالقصف.

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