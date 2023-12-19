الجهاد الإسلامي: تصريحات أوستن تؤكد أن أميركا هي التي تدير الاحتلال

العالم - اليمن

وقالت الحركة في بيان: "إن تحريض أوستن ضد اليمن الشقيق لما يقوم به من نصرة شعبنا في غزة، هو ترجمة وقحة للاستكبار الأمريكي ولمنطق الغطرسة والتعالي".

وأشار البيان إلى أن التصريحات التي أدلى بها فوق الأشلاء هي مباركة أمريكية وقحة للعدو الصهيوني باستمرار جرائمه الهمجية والنازية بحق شعبنا الفلسطيني.

وأوضح البيان: "ترداد أوستن لمزاعم الكيان بأنه يخوض حربا للدفاع عن نفسه، تأكيد على أن واشنطن هي التي تدير الاحتلال وآلته العسكرية المجرمة ويكشف زيف اطروحاتها".

ونبهت حركة الجهاد الإسلامي إلى أنه من العار على الأنظمة والشعوب العربية والإسلامية أن لا تتحرك للرد على العدوان الأمريكي وتحريضه على استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.