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وزير الدفاع الأميركي في الكيان والمرحلة التالية للحرب

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

ماذا حمل وزير الدفاع الأميركي في جولته الجديدة للكيان للوقوف على التطورات حرب غزة المفتوحة وعدم انزلاقها إلى جبهات أخرى؟

العالممع الحدث

ما تفسير كلامه بأنه لا يملي إطارا زمنيا على القيادة الإسرائيلية لإنهاء الحرب واعداً بتشكيل تحالف دولي ضد هجمات الحوثيين كما سماهم؟

كيف يفهم تكرار وزير الحرب الإسرائيلي لمقولة استمرار حربه لتفكيك حماس والتهديد بشن هجوم على جبهة الشمال إذا فشل الخيار الدبلوماسي؟

هل إنجازات المقاومة في كل محاور القتال لا سيما الشمال والجنوب تدفع الاحتلال إلى مراجعة حساباته؟

ماذا تعني العودة لمفاوضات تبادل الأسرى مع فشل استرجاعم بالقوة واستعداد حماس لحرب طويلة؟

وتستضیف هذه الحلقة من بيروت الكاتب والباحث السياسي علي مراد ومن نابلس المختص بالشؤون الإسرائيلية سامر عنتباوي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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