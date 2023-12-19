ما حقيقة مقتل جندي إماراتي كان يقاتل مع الإحتلال في غزة؟

العالم- فلسطين المحتلة

ولكن في حقيقة الأمر فإن ما تم تداوله في هذا الصدد عار عن الصحة تماما وغير دقيق البتة، إذ شاركت صحيفة تايمز الإسرائيلية العربية ذات الصورة للجندي المذكور على أنه إماراتي، مشيرة إلى أن هذا الجندي قد قتل في غزة بتاريخ 14 ديسمبر 2023 خلال قتاله مع الجيش الإسرائيلي في غزة.

ويشير المصدر إلى أن الجندي هو من صفوف الجيش الإسرائيلي وهو إسرائيلي الجنسية، ويدعى عوز شموئيل، ويبلغ من العمر 19 عاما، منحدر من مستوطنة كيبوتس القريبة من أشدود، وهو من مقاتلي الكتيبة 603 التابعة لسلاح الهندسة القتالية برتبة رقيب.

صورة من موقع صحيفة تايمز الإسرائيلية لمقالة مقتل أحد جنود الجيش الإسرائيلي

حجم خسائر لواء جولاني العسكري في معارك غزة

كشف القائد السابق للواء جولاني عن حجم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها اللواء الأول في الجيش الإسرائيلي وذلك خلال معارك غزة ضمن خطة الاجتياح البري، والتي تهدف للقضاء على حماس بالدرجة الأولى.

ويقول القائد السابق في لواء جولاني في بث مباشر مع القناة 12 العبرية، أن حجم الخسائر في اللواء كانت كبيرة وخاصة بعد كمين الشجاعية، وأن اللواء فقد ربع قدراته العسكرية والقتالية من عتاد ودبابات وجنود.

يشار إلى أن لواء جولاني قد تعرض لكمين محكم من قبل كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل المقاومة، وذلك على محور حي الشجاعية، أدى لخسائر فادحة في الوحدات الإسرائيلية المتقدمة، كان آخرها مقتل 8 ضباط، بينهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

ما هو اللواء جولاني التابع لجيش الاحتلال؟

اللواء جولاني، المعروف أيضا باسم اللواء رقم واحد، يستمد اسمه من منطقة الجليل حيث يتواجد مقر هذا اللواء. يُعرف مركز تدريب هذا اللواء بقرية الجحيم. وتتألف هيكلية هذا اللواء بشكل أساسي من طلاب المدارس الدينية المتشددة، بالإضافة إلى وجود عرب ودروز فيه بنسبة تصل إلى خمسة وثلاثين في المئة.

يضم هذا اللواء ثلاث كتائب من دبابات ميركافا-4، وكتيبة مهندسين، وكتيبتين من المدفعية، وكتيبة مظليين، وسرية حرب إلكترونية، بالإضافة إلى سرية خدمات طبية.

كما تأسس هذا اللواء على يد ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء إسرائيلي.

شارك هذا اللواء في العديد من المعارك ضد الجيوش العربية، حيث احتل شبه جزيرة سيناء خلال حرب عام 1956، وقام بالاحتلال الاستراتيجي لهضبة الجولان والضفة الغربية في حرب عام 1967. كما شارك في مواجهة القوات السورية خلال حرب عام 1973.

ويشارك لواء جولاني في عمليات مجابهة طوفان الأقصى التي دخلت في يومها الـ 71 منذ اندلاعها في 7 أكتوبر الماضي، إذ ما تزال الهجمات مستمرة على الرغم من محاولات التهدئة التي استمرت سابقا لفترة قصيرة قبل استئناف الأعمال القتالية.