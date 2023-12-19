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تصريح هام لقائد عسكري يمني بشأن العمليات في البحر الأحمر

تصريح هام لقائد عسكري يمني بشأن العمليات في البحر الأحمر
الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن اللواء يوسف المداني، أن أي تصعيد في غزة سيقابله تصعيد في البحر الأحمر، وأي تهدئة في غزة تعتبر تهدئة في البحر الأحمر.

العالم - اليمن

وأشار اللواء المداني في لقاء مع إذاعة 21 سبتمبر، إلى أن جبهة البحر الأحمر جزء من جبهة فلسطين، واليمن جزء لا يتجزأ من معركة فلسطين.. وقال: "أي دولة أجنبية ستحول بيننا وفلسطين سنواجهها مستعينين بالله".

واضاف "معنيون برفع الجهوزية لمواجهة أي تهديدات قد تطرأ فالعدو يتربص باليمن ويسعى لعمل ردات فعل بعد تعرضه للإهانة".

وأوضح قائد المنطقة العسكرية الخامسة، "أنه تم السيطرة على السفينة الإسرائيلية "غلاكسي ليدر" بفضل الله في ظروف غاية في التعقيد وعلى مسافة 120 كيلومتر من السواحل اليمنية.. مبينا "أن العملية تمت والعدو في وضعية حذر، والأمريكي متواجد بشكل كبير في البحر الأحمر وعلى مقربة من السفينة".

وذكر "أن القوة الخاصة التي نفذت العملية كانت قد خضعت لتدريبات واسعة لمدة عامين لتنفيذ عمليات مماثلة".

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