عدد شهداء العدوان على غزة يقترب من 20 ألفا..

العالم - فلسطين المحتلة

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 19.453 شهيدا، و52.286 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وأكد القدرة أنه "خلال الساعات الماضية، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة، وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة، وصولا إلى قصف مجمع ناصر الطبي (جنوب)، واستشهاد الطفلة دنيا أبو محسن وهي على سرير العلاج".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عبر منصة "تلغرام"، تعرض "مجمع ناصر الطبي" بمدينة خانيونس جنوب القطاع، لقصف مدفعي إسرائيلي الليلة الماضية، أسفر عن مقتل طفلة.



وأشار القدرة إلى أنه "وصل للمستشفيات 151 شهيدا، و313 إصابة خلال الساعات الماضية، كان أبرزها جراء المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جباليا (شمال)، ولا زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".



والأحد، استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة سكنية كاملة في بلدة جباليا بمحافظة شمالي قطاع غزة.