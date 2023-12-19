ميدان غزة ودلالات المنتصرين والمهزومين

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ولم تنجح ترسانة عسكرية وزخم سياسي وإعلامي متواصل منذ أكثر من شهرين، في إظهار صورة واضحة لتفوق ميداني أو إنجاز عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ميدان غزة.. كل هذا والمعركة لم تدخل مراحلها الحاسمة.

ومع كل يوم يمر تتكشف خسائر أكثر لجيش الاحتلال، وفي المقابل تظهر عوامل قوة إضافية للمقاومة، ومع كل يوم يمر يزداد الضغط على سلطات الاحتلال داخليا مع الفشل في تحقيق الإنجاز أو استعادة الأسرى.

وعجز الجيش يعكس عجزا لدى حكومة بنيامين نتنياهو الذي لم يقدم إلا بيانات وتصريحات تختلف عن الواقع، كما يقول الإعلام الإسرائيلي.. إضافة إلى ضغوط دولية بدأت تأخذ منحى تصاعدياً تجاه الفشل الإسرائيلي.

فهل بدأت صورة المنتصر والمهزوم تأخذ شكلها النهائي انطلاقاً من ميدان غزة؟

وهل إن صورة الهزيمة العسكرية هي وجه آخر للهزيمة استراتيجية تلقي بظلالها على المرحلة المقبلة؟

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