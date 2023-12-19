إرتفاع شهداء الحركة الصحفية في غزة إلى 97 صحفيا + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي تغطية مباشر في الساعة 10:50 بتوقيت مكة المكرمة من باحة مستشفى شهداء الأقصى أشارت الزميلة إسراء البحيصي إلى استشهاد خمسة أطفال كانوا يلعبون أمس كرة القدم في إحدى شوارع مخيم النصيرات وتم استهدافهم بصاروخ استطلاع إسرائيلي أدى إلى استشهادهم.

وقالت إن: أربعة من هؤلاء من عائلة واحدة والخامس مجهول الهوية نظرا لأنه وصل أشلاء ولم يتم التعرف عليه حتى هذه اللحظة، وهم يؤخرون عملية الدفن حتى يتم التعرف على هذا الطفل.

وشددت على أن: هذا المشهد يتكرر كثيرا في قطاع غزة، مئات أن لم نقل آلاف من الشهداء الذين دفنوا من دون معرفة هويتهم بسبب الأوضاع القاسية في قطاع غزة.

وأكدت وجود غارات إسرائيلية عنيفة في كل قطاع غزة، مبينة: منها مجزرة حدثت قبل دقائق في بلوك 2 مخيم جباليا وهناك حديث عن سقوط عشرات الشهداء.. حتى أن عددهم غير معلوم، ومشاهد قاسية شاهدناها لأشلاء لهؤلاء المواطنين.

وأوضحت أنه وفي هذا القصف أصيب اثنان من الصحفيين إصابات متوسطة منهم الزميل إسلام بدر، حيث أن احتلال الإسرائيلي مازال يرتكب المجازر، وفي مجزرة بجنوب رفح ارتفع عدد الشهداء إلى 36 شهيدا معظمهم من عائلة الزعرب واستشهد في هذا القصف أيضا الزميل الصحفي عادل زعرب، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الحركة الصحفية إلى 97 صحفيا.

وفيما أشارت إلى قصف في مخيم البريج شرق غزة، قالت إن غزة تودع اليوم عشرات الشهداء.

وعلى الصعيد الإنساني لفتت إلى أن هناك تقارير دولية تفيد أن 70% من أهالي غزة البالغ عددهم 2.3 ميون يعانون من الجوع وسوء التغذية، هذا إلى جانب تقارير تتحدث عن أن مليون طفل في قطاع غزة لا يبيتون في منازلهم.

وأضافت أن اليوم تم إغلاق مستشفى المعمداني والسيطرة عليه، ليضاف إلى مستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي، حيث الآن بقي مستشفى الشفاء يعمل فقط، وبطاقة بسيطة جدا وبمبادرة من الأطباء وفي ظل القصف طبعا، حيث قصف مستشفى الشفاء يوم أمس أيضاً.

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