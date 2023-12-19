تفاصيل جديدة عن العلاج النووي في إيران لمرضى السرطان

العالم- ايران

تم علاج مرضى السرطان لأول مرة في البلاد في مركز بوشهر للطب النووي جنوب ايران، الأمر الذي جذب انتباه العديد من المهتمين.

وقال البروفيسور مجيد اسدي، رئيس مركز أبحاث الطب النووي في الخليج الفارسي بجامعة بوشهر للعلوم الطبية، في تصريح صحفي في إشارة إلى تفاصيل جديدة عن علاج مرضى السرطان: حتى الآن، تم علاج السرطان في البلاد مع عناصر اشعة بيتا، ومن اليوم سيكون مع عناصر اشعة ألفا، وتعتبر هذه الطريقة التطبيقية أحدث التقنيات الطبية وأكثرها تقدما في مجال علاج السرطان.

وأضاف: السرطان المتقدم هو عادة الحالات التي ينتشر فيها السرطان إلى أجزاء كثيرة من الجسم وتكون استجابتها أقل أو لا تستجيب بشكل فعال للعلاجات المعتادة.

وأوضح اسدي أن هذا النوع من العلاج مخصص لمرضى سرطان البروستاتا، وقال: هذه بداية عملنا وفي المستقبل القريب سيشمل انواع السرطان الأخرى أيضًا.

وأشار البروفيسور اسدي الى تم حتى الآن علاج 6 مرضى مصابين بسرطان البروستاتا، ويتم مراقبتهم وسيتم إعادة فحصهم في المستقبل.

وعما إذا كان هذا النوع من العلاج نهائيا أم أنه سيضيف إلى حياة المريض، قال: هذه الطريقة ستكون مختلفة حسب حالة المريض وعدد الصراعات ومقدارها وطريقة الاستجابة.

وعن كيفية مراجعة المرضى لتلقى العلاج، قال: المرضى الأعزاء، يمكنهم إرسال وثائقهم الطبية إلكترونيًا إلى صفحة الانستغرام الخاصة بمركز بوشهر النووي، والتي سيتم الإعلان في حال ظهور حالات علاج جديدة.