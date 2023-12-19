مراسلة قناة العالم: الأوضاع تتصاعد في الفضة الغربية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي تغطية مباشرة أشارت الزميلة راية عروق إلى أن الأوضاع تتصاعد في الفضة الغربية، حيث كان بالأمس اقتحام عنيف لبلدة عقربة جنوب مدينة نابلس وتفجير لمنزل أحد الأسرى الذين يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عملية في بلدة حوارة.

وأشارت إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يتابع هذه السياسة منذ عقود، أي تفجير منازل الفلسطينيين الذين يزعم أنهم ينفذون عمليات ضد الاحتلال.

وأكدت حدوث اقتحامات عنيفة صباح اليوم في مدينة رام الله واعتقال عدد من الفلسطينيين من بلدة بير زيت شمال رام الله وحي المصايف.

وأوضحت أن هناك اقتحام عنيف أيضاً لمخيم قلنديا رافقه اعتقال لعدد من المواطنين، لافتة إلى أن هذه العتقالات يرافقها تنكيل والاعتداء بالضرب على الفلسطينيين وأهالي المعتقلين.

وأضافت أن اقتحاماً جرى في بلدة نحالين شمال غرب بيت لحم واعتقال عدد من الفلسطينيين، كما هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الطلاب الفلسطينيين أثناء ذهابهم إلى مدارسهم في بلدة نحالين قرب بيت لحم.

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