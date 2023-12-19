البنتاغون يشكل قوة دولية بالبحر الأحمر ضد اليمن إحداها عربية +فيديو

العالم - الأميركيتان

وقال أوستن -في بيان خلال زيارته البحرين التي تضم مقر الأسطول الأميركي الخامس– إن الدول المشاركة في القوة هي بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وأضاف" أنها ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن ضمن ما أطق عليها عملية "حارس الازدهار" ، بينما غابت دول عربية عن الإعلان الرسمي مثل مصر والسعودية والأردن واليمن.

وتابع الوزير الأميركي أن القوة الجديدة تهدف إلى ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي.

واعتبر أوستن أن ما وصفه بتصعيد المقاومة اليمنية تهدد التدفق الحر للتجارة وينتهك القانون الدولي.

وأعلن أوستن أنه سيلتقي اليوم الثلاثاء وزراء دفاع عدد من دول المنطقة لبحث كيفية التعامل مع التهديد الذي يفرضه مقاومو اليمن على الملاحة في البحر الأحمر، قائلا إنه يتطلع لتشكيل تحالف دولي لضمان أمن الملاحة البحرية.

وكان موقع بلومبيرغ نقل عن مسؤول أميركي أن البيت الأبيض يتواصل مع حركة أنصارالله عبر سلطنة عمان وبعض الوسطاء الآخرين، ويحثهم على وقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

كما نقل بلومبيرغ عن متحدث باسم أنصارالله تأكيده وجود هذه الاتصالات، لكنه قال إن الحركة ستستمر في هجماتها حتى توقف الصهاينة الإبادة والعدوان على غزة.