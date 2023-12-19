وحدة كومندوس من النخبة الإسرائيلية تخسر أكثر مما خسرته في 38 عاما

العالم – خاص بالعالم

جيش الاحتلال اعترف بمقتل9 ضباط، بينهم أربعة من قوات النخبة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالاضافة الى اصابة نحو ثلاثين جنديا.

في وقت اكدت فيه صحيفة يديعوت أحرنوت، ان وحدة الكوماندوز دوفدفان، والتي هي رأس حربة الجيش الإسرائيلي، خسرت من جنودها في معركة طوفان الأقصى أكثر من نصف عدد الجنود الذي خسرته منذ إنشائها قبل ثمانية وثلاثين عاما.

واضافت الصحيفة ان هذه الخسائر تشير الى صعوبة المعارك خصوصا في خانيونس. ووحدة دوفدفان تعرف فلسطينيا باسم المستعربين، لأن جنودها يتحدثون اللغة العربية بطلاقة ويعرفون العادات والتقالية العربية، وبالتحديد الفلسطينية، وقد أنشأها إيهود باراك في عام 1986.



القسام اعلنت انها خاضت معارك مع قوات الاحتلال واشتبكت مع قوة صهيونية خاصة قوامها اثنى عشر جنديا في حي الشيخ رضوان بواسطة الأسلحة الرشاشة ومن ثم استهداف القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح.

واضافت ان قواتها دمرت للاجنلال بقذيفة الياسين واستهداف جرافة بشكل مباشر ومقتل سائقها في الشيخ رضوان ايضا. بالاضافة الى استهداف جرافة من نوع دي تسعة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة. في وقت تتواصل فيه المعارك العنيفة وسط خانيونس.

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صواريخ المقاومة لا تزال تنطلق من قطاع غزة لتستهدف مناطق مختلفة من الاراضي المحتلة، واكد جيش الاحتلال انه بعد74 يوما لا تزال صفارات الإنذار تدوي وسط الكيان والملايين يبحثون عن ملجأ. وتم استهداف تل ابيب والضواحي الشرقية والجنوبية لها.

بالاضافة الى قيام القسام بقصف حشود لجيش الاحتلال شرق رفح، ما يؤكد بان كعب المقاومة هو الاعلى في المعارك وان جيش الاحتلال حتى الان لم يستطيع تحييد اي نوع من اسلحتها.

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