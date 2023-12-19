وزير حرب أميركا.. لن نضع أي شروط لــ'إسرائيل' لإنهاء الحرب+ فيديو

العالم - الأميركيتان

وقال أوستن للصحفيين في مؤتمر صحفي بجوار نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في تل أبيب "هذه عملية إسرائيلية وأنا لست هنا كي أملي جداول زمنية أو شروط".

وتابع "دعمنا لحق [إسرائيل] في الدفاع عن نفسها حازم" مؤكدا "أنا هنا برسالة واضحة: دعم أمريكا لأمن [إسرائيل] لا يتزعزع و[إسرائيل] ليست وحدها".

وأكد وزير الحرب "أن الولايات المتحدة ستعمل على توفير مستقبل أكثر أمانا للإسرائيليين والفلسطينيين، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة، وضمان حصول [إسرائيل] على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، ومنع تصعيد الحرب".

واستطرد قائلا أوستن إن الولايات المتحدة ستواصل حث [إسرائيل] على اتخاذ خطوات لحماية المدنيين في غزة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع!!.

وذكر أيضا أنه ناقش مع القادة الإسرائيليين "الإجراء العاجل" الذي ينبغي عليهم اتخاذه لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية، وندد مرة أخرى بهجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والتي "يجب أن تتوقف ويجب محاسبة مرتكبي العنف".

وتدعم الولايات المتحدة بقوة كيان الإحتلال الصهيوني في الإبادة الجماعية التي يرتكبه في قطاع غزة ردا على قيام حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعملية "طوفان الأقصى"، التي تضمنت اطلاق صواريخ واقتحاما لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.