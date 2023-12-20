دلالات دعوة بلينكن كل الأطراف لاتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب بغزة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا أنه من الواضح تماما في داخل الحكومة الاسرائيلية من بات مقتنعا في داخل الحرب الاسرائيلية بأن كل يوم يمر على الحرب في قطاع غزة تزداد الخسائر، والاحتلال الاسرائيلي اصبح يدفع اثمانا باهظة جدا، لم يتوقعها عندما بدأت هذه الحرب في السابع من اكتوبر، حيث كان يعتقد بأن هذه العملية العسكرية قد تدوم لمدة شهر يستطيع من خلالها ان ينهي أهدافه وان يعود بانتصار.

ولفت مراسلنا إلى أننا الآن امام عدم تحقيق اهداف إسرائيلية وسقوط نظريه الانتصار، والاكثر من ذلك حتى هذه اللحظة المقاومة لا زالت موجودة وتكبد العدو الخسائر، وهذا الامر دفع بعدد كبير من المسؤولين الاسرائيليين والامنيين السابقين تحديدا الى ان يكون هنالك مفاوضات ووقف اطلاق النار حتى لو كان وقفا مؤقتا.

وكان قد قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم "الأربعاء": "إن حلّ الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سيتطلّب من كل الأطراف اتخاذ خيارات صعبة، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأضاف "بلينكن" في مؤتمر صحفي في واشنطن: "أن الولايات المتحدة تحثّ كل الأطراف في أزمة غزة على اتخاذ قرارات وخطوات صعبة".

وبيّن أن واشنطن تعمل على إصدار قرار من مجلس الأمن يحقّق هدنة إنسانية في غزة على غرار الهدنة السابقة في الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس" في قطاع غزة.

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