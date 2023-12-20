شاهد..رئيس قسم طوارئ مشفى الأقصى: غزة معزولة عن العالم

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أنه لا معلومات متوفرة لسيارات الاسعاف أو للهلال الاحمر عن أماكن القصف والاصابات الموجودة، وانقطاع التواصل بين الهلال الاحمر الفلسطيني بجنوب قطاع غزة والهلال الاحمر في شماله.

وأشار مراسلنا الى ان قطاع غزة يتعرض لقصف عنيف جدا بدون معرفه وعلم الا باستثناءات بسيطة جدا، عندما تأتي الاصابات الى المستشفيات عبر العربات التي تجرّها الدواب، حيث يتم بذلك معرفة مكان القصف بعد ساعات من حدوثه.

ولفت مراسلنا إلى استمرار القصف الاسرائيلي في هذه اللحظات على مناطق قطاع غزة، منوها أن آخر استهداف إسرائيلي كان خلف مستشفى الكويتي التخصصي في رفح، حيث استهدف منزل مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى، وكان الاستهداف في مسجد اثناء صلاة العصر راح فيه عشرات الشهداء والجرحى الذين وصلوا الى المستشفى، والى وقوع الاستهداف الاسرائيلي في منطقه دير الفلاح بقصف مدفعي عنيف جدا في مناطق الشمال.

وفي مقابلة مع رئيس قسم الطوارئ الدكتور محمد ريان وبسؤاله حول طبيعة الاصابات ونظام العمل بالمستشفى في ظل انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة، أكد ريان ان الوضع صعب جدا في مستشفى الاقصى، حيث انقطع تواصل القطاع مع العالم الخارجي، حيث ان اغلب الاصابات تصل للمستشفى عبر وسائل بدائية بواسطة الدواب أوالعربات ويصلون بشكل فردي الى المستشفى وليس بشكل اسعافات او طريق السيارات.

واستهدف القصف الإسرائيلي الكثيف جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة "عشرات المواطنين"، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

وقصفت القوات الإسرائيلية منزلا وسط مخيم الشابورة وسط مدينة رفح أحياء التفاح والدرج والشجاعية شرق مدينة غزة، مما أوقع قتلى وجرحى.

وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن نحو 100 قتيل ومئات الجرحى وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس، جراء الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

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