لأول مرة.. مسار انتخابات العراق دون 'خرق أمني' + فيديو

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وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي حضره كبار القادة الأمنيين "أكملنا الخطة الأمنية بنجاح بجميع صنوف القوات الماسكة، ولم نسجل أي خرق أمني للمرة الأولى".

ولفت الى ان "من ألقي القبض عليهم هم خالفوا التعليمات الانتخابية" مشيرا الى "نقل عصا الذاكرة إلى مفوضية الانتخابات بوقت قياسي" مبينا ان "قطعاتنا أدت دورها وأضافت لسجلها خدمة شعبنا والوقوف مع القانون والدستور".

ونوه المحمداوي الى ان "سقوط الطائرة في طوزخورماتو حصل إثر خلل فني وفتحنا مجلسا تحقيقيا لمن أعطى أوامر بالإقلاع أثناء الضباب".

وأكد ان "الحشد الشعبي لعب دورا كبيرا في" لافتا الى ان "الانتخابات في محافظة كركوك نجحت بشكل منقطع النظير".

وبين ان "مهتمنا الحالية هي تأمين مخازن المفوضية وما جرى بالانتخابات فنيا وأمنيا يتجسد بعنوان بارز في انتخابات كركوك التي جرت بنجاح كبير".