حقوق الإنسان على الطريقة الأميركية في غزة باتت مفضوحة

العالم - ايران

وفي كلمة القاها اليوم الثلاثاء في ملتقى دور قوات التعبئة وسلاح البحر في الجيش خلال مرحلة الدفاع المقدس (مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988)، أشار المستشار الأعلى لقائد الثورة الاسلامية الى خصوصيات الثورة الاسلامية، واعتبرها بانها منقطعة النظير بالمقارنة مع سائر الثورات في العالم.

وتطرق اللواء صفوي الى الحرب العدوانية للكيان الصهيوني على قطاع غزة، مؤكدا أن كيان الاحتلال القاتل للأطفال لما لما استطاع الصمود حتى ليوم واحد في مواصلة هذه الحرب لولا الدعم الاميركي، اذ أن الاميركان الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الانسان بادروا الى اصدار قرار النقض لمشروع القرار الدولي لدعم هذا الشعب المظلوم في مجلس الامن الدولي.

وأضاف قائلا: ان وزير الخارجية الاميركي زار الكيان الصهيوني 3 مرات حتى الآن، وقال في زيارته الاولى ان هذه الزيارة جاءت لأنه شاهد الكيان المذكور في طريقه الى السقوط والانهيار.

وأشاد بأهالي غزة لصمودهم البطولي أمام اميركا والكيان الصهيوني وقال: ان الحرب ضد هؤلاء العزل كشفت كذب مزاعم الأميركان الذين ما انفكوا يتشدقون بالدفاع عن حقوق الانسان ، وأثبتت أنهم يغضون الطرف عن الجرائم التي يرتكبها الصهاينة ضد العزل في غزة ويصدرون قرار النقض الذي يصدره مجلس الامن دفاعا عن هؤلاء الأبرياء.