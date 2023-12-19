أمير الكويت الجديد يؤدي اليمين غدا ويختار ولي العهد من بين مرشحين..من هما؟!

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وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى المادة 60 من الدستور الكويتي، حيث يتوجب على الأمير الجديد أداء اليمين الدستورية قبل ممارسة صلاحياته حاكما للبلاد.

ووجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون دعوة رسمية إلى أعضاء البرلمان، لعقد جلسة خاصة يؤدي فيها الأمير الجديد مشعل الأحمد الصباح اليمين الدستورية، في الساعة العاشرة من صباح الغد.

ونادى مجلس الوزراء الكويتي بمشعل الأحمد أميرا لدولة الكويت، بعد اجتماع استثنائي عقده، يوم السبت الماضي، عقب إعلان الديوان الأميري عن وفاة الأمير الراحل.

وسيكون مشعل الأحمد حاكم البلاد السابع عشر، آخر أمراء الكويت من أبناء حاكم البلاد السابق أحمد الجابر الصباح، الذي حكم البلاد أربعة من أبنائه، ليُنقل الحكم بعدها إلى جيل جديد من أبناء الأسرة الحاكمة.

ومن المقرر أن يختار الأمير الجديد ولي العهد في مدة أقصاها عام، ويطرح اسمه على البرلمان ليوافق عليه، بحسب أحكام الدستور الكويتي.

هذا وتتجه الأنظار في الكويت إلى عدد من الشخصيات المرشحة لتولي منصب ولي العهد وأبرزهم {محمد صباح السالم}، وهو الابن الرابع لصباح السالم الصباح أمير دولة الكويت الثاني عشر، والذي حكم البلاد ما بين عامي 1965 و1977.

وولد محمد صباح في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 1955، وشغل عديداً من المناصب في الكويت، فعمل وزيرا للخارجية، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، وله عديد من الأعمال الدبلوماسية المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

والمرشح الآخر لولاية العهد ناصر المحمد الأحمد الصباح، الذي يملك خبرة سياسية واسعة في الكويت، حيث تدرج بالمناصب المختلفة في البلاد.

وكان أول المناصب التي تقلدها، سكرتير ثالث في وزارة الخارجية عام 1964، ثم التحق بالوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.