مئات القتلى والجرحى في زلزال ضرب الصين + فيديو

العالم - آسيا والباسفيك

وارتفعت، اليوم الثلاثاء، حصيلة قتلى وجرحى الزلزال،بالغا عددها الى 127 قتيلا على الأقل وإصابة المئات.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية إن الزلزال خلف أضرارا مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكان إلى الهروب إلى الشوارع مؤكدة على أن السلطات الصينية أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال.

وبحسب شينخوا فقد أدى الزلزال إلى انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن بعض القرى،بينما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سقوفا منهارة وحطاما على الطرق.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى بذل "كل الجهود الممكنة" في عمليات البحث والإنقاذ، وقد تكون أعمال الإنقاذ صعبة في درجات حرارة تحت الصفر وتشهد معظم أنحاء الصين درجات حرارة منخفضة جدا مع استمرار موجة البرد التي بدأت الأسبوع الماضي.

ووقع الزلزال على عمق ضحل يناهز عشرة كيلومترات، على بعد حوالي مئة كلم جنوب غرب لانغشو، عاصمة مقاطعة غانسو، وأعقبته هزات ارتدادية عدة، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء.