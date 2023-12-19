صور/اصابة صحفي قناة العالم أثناء تغطيته تطورات العدوان على غزة

العالم- ايران

وأصيب اسلام بدر وزميله محمد احمد بثلاثة شظايا في الكتف والحوض واليد جراء القصف المتواصل على جباليا شمال القطاع.

ويتعمد الاحتلال في استهداف الصحفيين بغية تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، استشهاد 13 فلسطينيا على الأقل وإصابة 75 آخرين في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع يوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث أنه تم استهداف مركز جباليا الطبي ما أدى إلى إصابة الصحفيَّيَن إسلام بدر ومحمد أحمد بجراح مختلفة.

كما استهدف القصف منزل عائلة أبو عواد والمارة في جباليا بالقرب من نادي خِدْمات المخيم، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.