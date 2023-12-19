فيديو خاص: اسيرة فلسطينية تتهم الصليب الاحمر، ما التهمة؟!

العالم - فلسطين

وقالت الاسيرة الفلسطينية المحررة اسراء الجعابيص في لقاء خاص لقناة العالم الاخبارية: الاسيرات في الحركة الاسيرة بتضامنهن في المعتقلات ساعدن كثيرا على التكيف مع ظروف المعتقل الصعبة وكذلك من النواحي النفسية والاجتماعية، واستطاعوا ان يتغلبوا على الظروف المأساوية، وتوفير الدافع لذلك.

واضافت الجعابيص: كانت هناك محاولات (من قبل سلطات السجون للنيل من نفسية وارادة الاسيرات) من خلال نقلهن بين الغرف، في الفترة الاخيرة ارتفعت وتيرة المضايقات اكثر واكثر، لكن الاسيرات يأبين ان يخضعن لضغوط الاحتلال وان يحققن ما يصبوا اليه، ولذلك يقفن على الابواب ويصبّحن على بعضهن ويسلمن على بعض.

واكدت ان الاسير والاسيرة لهم اساليبهم للتحدي والمثابرة بكل كبرياء، والسجن صنع من الفلسطينيين مبدعين ومفكرين وادباء، وكلما تعاظمت الشدائد، كل ما كبرت قوة الادراك عن الاسير عن السابق.

واشارت هذه الاسيرة الفلسطينية التي خرجت بموجب صفقة تبادل بين المقاومة والاحتلال بعد عملة طوفان الاقصى، الى ان محنتها وما لقيته من الاحتلال خلال فترة الاعتقال جعلتها تتعلم الخدمة المجتمعية الامر الذي اعطاها رؤية جديدة عن الحياة خاصة بالوطن والمجتمع في فلسطين.

واتهمت الاحتلال بمحاولة تفريغ المحتوي الوطني الفلسطيني لدى الاسرى الفلسطينيين، لكن الحركة الاسيرة تعيد بناء المحتوى الوطني باضعاف مضاعفة من خلال ترتيبات ولجان الحركة الاسيرة داخل المعتقل.

ووصفت الجعابيص الحركة الاسيرة بانها مقاومة بحد ذاتها، وتضم اعضاء من كل الفصائل والمنظمات وفيها المستقلون، ولهم حصة وذراع في نشر التعبئة الوطنية والوعي.

واضافت الاسيرة الفلسطينية المحررة اسراء الجعابيص: ليس الاحتلال فقط يحاول ان يشتت شمل الاسرى الفلسطينيين وصفوفهم، بل ان الصليب الاحمر ايضا يحاول ذلك، من خلال فصل اشبال القدس في قسم واحد، تحت ذريعة تسهيل الزيارة.

واوضحت ان الحركة الاسيرة ملتزمة بنظامها الداخلي ولا تسمح حتى للاحتلال بالتدخل فيه، متهمة الاحتلال باستخدام القسوة المفرطة في التعامل مع الاسرى.

واشارت الجعابيص الى ان اسرى استشهدوا جراء استخدام العصا القاتلة من قبل سلطات السجون، كما ان الطعام الذي يقدم للاسر الفلسطينيين ليس بجودة الاستهلاك البشري، ما اصاب الاسرى والاسيرات بمشاكل صحية.

تابعت: كما انهم يقومون بإجبار الاسرى على شراء بعض الاطعمة والمنتجات من اجل تخفيف العبئ المالي عليهم.

واكدت اتهمت الاسيرة الفلسطينية المحررة اسراء الجعابيص انه لم يكن متوقعا ان تكون هناك حرب للافراج عن الاسرى، مشيرة الى ان سلطات الاحتلال تشدد اجراءاتها التعسفية مع الاسرى خلال خوضها الحرب مع المقاومة والعدوان على قطاع غزة ، وتمنع حتى تبادل الحديث بين المعتقلين.