إنتشار النتائج الأولية لانتخابات المحافظات العراقية

العالم - العراق

وبينت مفوضية الانتخابات، أن "عدد التحالفات السياسية والمرشحين الافراد بلغ 134، فيما بلغ عدد المرشحين الكلي 5898، أما عدد المصوتين الكلي بلغ أكثر من 6 ملايين وبنسبة مشاركة 41%.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت أمس الاثنين.

وقال عمر احمد رئيس مجلس المفوضين، في مؤتمر صحفي، أن "النتائج المعلنة تمثل 94.4 من النتائج الكلية"، مبينا أن المفوضية "أوفت بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات".

وحصل تحالف تقدم على المرتبة الأولى في بغداد، وجاء بالمرتبة الثانية تحالف نبني، فيما جاء ائتلاف دولة القانون ثالثا.

وفي نتائج محافظة واسط، حصدت قائمة "واسط أجمل" على أعلى الأصوات بـ93837 صوتا.

وفي محافظة القادسية، حصل تحالف (نبني) على المرتبة الأولى بـ 54488 صوتا، وجاء ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الثانية.

كما حصد تحالف نبني المرتبة الأولى في محافظة النجف، بـ42099 صوتا.

وفي محافظة الأنبار حصل تحالف تقدم على المرتبة الأولى بـ 154733 صوتا.

وفي كركوك حصل تحالف (كركوك قوتنا وإرادتنا) على المرتبة الأولى بـ 139373 صوتا.

وفي ديالى تصدر تحالف (ديالتنا الوطني) النتائج بـ 97185 صوتا.

وفي كربلاء، حصل تحالف (إبداع كربلاء) على المرتبة الأولى بـ 99166 صوتاً.

وحصل تحالف نبني على المرتبة الأولى في بابل، بـ 79611 صوتاً.

وفي البصرة، حصل تحالف (تصميم) على المرتبة الأولى بـ 266999 صوتاً.

وحصل تحالف (نبني) على المرتبة الأولى في ذي قار بـ 73238 صوتاً.

كما حصل تحالف نبني على المرتبة الاولى في محافظة ميسان، بـ51101 صوت.

وفي المثنى حصل ائتلاف دولة القانون على المرتبة الأولى بـ46750 صوتا.

وفي محافظة صلاح الدين، حصل حزب ائتلاف الجماهير الوطنية، على المرتبة الأولى بـ122305 أصوات.

وحصل نينوى لأهلها على المرتبة الأولى في محافظة نينوى بـ141749 صوتا، فيما جاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالمرتبة الثانية بـ127938 صوتا.

أدناه النتائج مصورة: