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استعداد إيران للتعاون مع ليبيا في إنتاج المواد الصحية

استعداد إيران للتعاون مع ليبيا في إنتاج المواد الصحية
الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي رئيس منظمة الاغذية والادوية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية سيد حيدر محمدي، الاستعداد للتعاون مع ليبيا في إنتاج المواد الصحية ونقل التقنية الخاصة بهذه المواد.

العالم - ايران

وأكد محمدي لدى لقائه مساعد وزير الصحة الليبي، انتاج ٩٩ % من الأدوية داخل ايران، وقال: ان جمهورية ایران الاسلامية بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي في انتاج الأدوية والمعدات الطبية والمحاصيل الغذائية والحليب المجفف ومستحضرات التجميل.

وأضاف قائلا: ان علماء الجمهورية الاسلامية الايرانية استطاعوا انتاج 6 أنواع من اللقاح المضاد لفايروس كورونا، وان البلاد مستعدة للتعاون مع ليبيا في انتاج هذا اللقاح والأدوية والمعدات الطبية ونقل التقنية الخاصة بها الى هذا البلد.

واعتبر مساعد وزير الصحة ، رئيس منظمة الاغذية والادوية تصدير اللقاح الذي تم انتاجه في داخل ايران الى الدول الجارة، دليلا على قدراتها في مجال انتاج الأدوية والمعدات الطبية.

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