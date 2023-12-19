استعداد إيران للتعاون مع ليبيا في إنتاج المواد الصحية

العالم - ايران



وأكد محمدي لدى لقائه مساعد وزير الصحة الليبي، انتاج ٩٩ % من الأدوية داخل ايران، وقال: ان جمهورية ایران الاسلامية بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي في انتاج الأدوية والمعدات الطبية والمحاصيل الغذائية والحليب المجفف ومستحضرات التجميل.

وأضاف قائلا: ان علماء الجمهورية الاسلامية الايرانية استطاعوا انتاج 6 أنواع من اللقاح المضاد لفايروس كورونا، وان البلاد مستعدة للتعاون مع ليبيا في انتاج هذا اللقاح والأدوية والمعدات الطبية ونقل التقنية الخاصة بها الى هذا البلد.

واعتبر مساعد وزير الصحة ، رئيس منظمة الاغذية والادوية تصدير اللقاح الذي تم انتاجه في داخل ايران الى الدول الجارة، دليلا على قدراتها في مجال انتاج الأدوية والمعدات الطبية.