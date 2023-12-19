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شاهد.. سفير ايران بالرياض يثني على خدمة حجاج إيران

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الإيراني لدى السعودية، علي عنايتي، على أهمية الخدمة المقدمة للحجاج الإيرانيين في السعودية.

العالم-ايران

أكد عنايتي، على أهمية الخدمة المقدمة للحجاج الإيرانيين في المملكة وربط ذلك بلقب "خادم الحرمين الشريفين" الذي يطلق على الملك السعودي.

وفي حوار مصور نُشر عبر قناة "الإخبارية" السعودية، أشاد السفير الايراني بالاهتمام الكبير الذي يوليه الملك السعودي والحكومة السعودية لحاجات الحجاج الإيرانيين.

وأوضح أن لقب "خادم الحرمين الشريفين" يعكس التزام المملكة بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للحجاج، مشيراً إلى أن خدمة ضيوف الرحمن تعتبر أولوية للقيادة الرشيدة في المملكة.

وأثنى السفير على التوسع في المسجد النبوي والمسجد الحرام، معتبرا ذلك جزءاً من جهود المملكة في خدمة الحجاج.

وأكد على أن الحجاج الإيرانيين سيحظون بكل الاهتمام في المستقبل، خاصة خلال زيارات العمرة، مشيدا بالخدمات التي تُقدمها السعودية.

وختم السفير الإيراني تصريحاته بالشكر للمملكة، مُظهرا تقديره للخدمات التي تُقدمها هذه الدولة، التي وصفها بأنها "بلد الإسلام والمسلمين".

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