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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 19-12-2023

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

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