تصاعد الخلافات بداخل الكيان بشأن استمرار الحرب على غزة

العالم – خاص بالعالم

هيلاري كلينتون وزير الخارجية الامريكية السابقه لذوي الاسرى الاسرائيليين: اضغطوا على رئيس حكومتكم لانه مهتم فقط ببقائه، والبقاء في سدة الحكم لدى نتنياهو بات هدفا يفوق اهداف الحرب التي اعلن عنها وكررها قبل ساعات رغم انه لم يحقق منها شي ء.

وكلما زادت ايام الحرب زاد التورط الاسرائيلي وباتت المعادلة اصعب، وعلى ما يبدو فان اليمنيين في حكومة نتنياهو باتوا يشعرون بان الانقسام في الحكومة والمجتمع الاسرائيلي لن يصب في مصلحتهم الامر الذي دعى بن جفير لحل حكومة الحرب التي استبعد منها داعيا للعودة الى الكابينت الموسع .

وقال نهاد ابو غوش مدير مركز القدس للدراسات :"الهدنة التي يجري الحديث عنها ليست مجرد صفقة بين "اسرائيل" والمقاومة بل هي محل ضغوط دولية واقليمية والصراع على الميدان وكل هذه العوامل تؤثر في الهدنة".

في الاجهزة الامنبة الاسرائيلية يدركون ان سير المعارك لم يعد لمصلحة الجيش الاسرائيلي وعليه يبحثون عن العودة الى تهدئة حتى لو اضطروا الى تقديم بعض التنازلات للمقاومة الفلسطينية التي مازالت تتمسك خلف مطالبها.

وما يراه الامن الاسرائيلي بناء على ما يفرضه الميدان لكن بالنسبة لنتنياهو فان الميدان لا يعنيه كثيرا بقدر ما يعنيه ان لا تكون نهايته مع نهاية الحرب .

الكل يدرك ان نظرية الامن هي الاصدق لكن نتنياهو يحاول ان يخلق انتصارات وهميه

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