رئيسي يؤكد ضرورة الاسراع بتنفيذ اتفاقيات ايران وتركمنستان

العالم - ايران

وأعرب الدكتور رئيسي، في اتصال هاتفي مساء اليوم الثلاثاء مع رئيس تركمانستان "سردار بردي محمدوف"، عن ارتياحه للنمو الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، لا سيما زيادة حجم التجارة الثنائية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات المهمة التي توصل اليها اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في مجال الطاقة والنقل والترانزيت.

واعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والغاز، وأكد على تطوير التعاون بين طهران وعشق أباد في قطاع النقل والترانزيت من خلال الاستفادة من قدرات موانئ ايران الجنوبية، بما في ذلك بندرعباس (جنوب) وميناء تشابهار (جنوب شرق).

كما أشار الدكتور رئيسي إلى الماضي التاريخي والحضاري للبلدين وتوافر الأرضية لمزيد من تعزيز التفاعلات الثقافية ، واعلن استعداد إيران لعقد برنامج ثقافي مشترك مع تركمانستان واحياء ذكرى الشخصيات الثقافية المشتركة.

وفي جانب آخر من هذه المحادثة، اعتبر رئيسي ما يحدث اليوم لشعب غزة المظلوم من قبل الكيان الصهيوني واميركا قد أثر وأثار غضبًا عميقًا ليس فقط لدى مسلمي العالم، ولكن أيضًا لدى جميع شعوب العالم ، واعتبر الدفاع عن المظلومين، والانتفاضة ضد الظالمين من تعاليم مدرسة الإسلام السامية وأساس الإنسانية، وشدد على ضرورة تسخير كافة الإمكانات لمساعدة أهل غزة المظلومين.

من جانبه أعرب "سردار بردي محمدوف"، رئيس تركمانستان، في هذه المحادثة الهاتفية، عن ارتياحه للتوجه المتنامي للعلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما عبر عن تقديره للمشاركة النشطة والفعالة لجمهورية إيران الإسلامية في الاجتماع المشترك للجنة الاقتصادية للبلدين، والمعارض الجانبية لهذا الاجتماع، معلنا استعداد بلاده لتوسيع مستوى التعاون وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في قطاعات الطاقة والنقل والترانزيت والثقافة.