الأسيرة المحررة عطاف جرادات: تعرضت للضرب بشكل مبرّح وللإهانة

العالم – خاص بالعالم

ولفتت جرادات إلى أنه: "بعد الـ7 من أكتوبر تم عزل الأسيرات وأنا شخصيا تعرضت للضرب حتى ترك أثارا على جسدي، وجهت لنا الإهانات تركنا دون فراش وأغطية" منوهةً بأن الاحتلال الإسرائيلي حاول كسر معنوياتنا لكنها فشل.

ولفتت إلى أن الأوضاع في السجون الإسرائيلية سيئة للغاية حيث تم سحب كل شيء من غرف الأسيرات.

وقالت الأسيرة المحررة "زادت أوضاع السجون صعوبة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرضنا للقمع أكثر من مرة، وتم رش غاز الفلفل في غرف الأسيرات، وطبعا لم يكن هناك أي تواصل مع أهلنا أو أي أحد خارج السجن، لكن في أول يوم من الحرب عرفنا ما حدث".

وقالت: "نحن نعلم أن ثمن حريتنا كبير جدا على حساب دماء شعبنا في قطاع غزة ومنازله التي دمرت".

وتابعت: "أرفع رأسي بهم عاليا وإن شاء الله يأتي اليوم الذي نرى فيه كل الأسرى قد تحرروا من السجون قريبا".

وأوضحت "كان ظرف اعتقالي قاسيا جدا، لأن أولادي الثلاثة كانوا في السجن، وكذلك شقيقي، وبعد فترة من سجني وصلني خبر هدم منزلي، الذي عشت فيه سنين من حياتي وربيت فيه أولادي ويحمل ذكرياتي معهم في كل زاوية منه".

وقبل اعتقال جرادات اعتقلت قوات الاحتلال أبناءها الثلاثة، لكن أفرج عن ولدها المنتصر بالله قبل قرابة شهر، ويواجه عمر وغيث حكما بالسجن المؤبد. وعن ظروف سجنها، قالت عطاف جرادات "السجن متعب، وصعب جدا، عشت أياما لا تحتمل، خاصة حين علمت بهدم منزلي، وبعدها بفترة، تم هدم منزل ابني عمر من قبل قوات الاحتلال".

وارسلت الاسيرة المحررة عطاف جرادات رسالتها الى المقاومة بالنصر على الكيان الصهيوني ورفع راية الاسلام بيد المقاومة والمجاهدين والمخلصين قائلة: قد خلقنا الله عز وجل قوما جبّارين وكنا بالنسبه اليهم تهديدا عندما خرجنا من من سجنهم حيث وضعوا تعليماتهم لنا بمنعنا من التحريض والاحتفالات، قائله لهم باننا شعب لن نخضع ولن نستسلم حتى النصر".

وعطاف جرادات (50 عاما) من بلدة السيلة الحارثية قرب جنين شمالي الضفة الغربية، معتقلة منذ عامين، واثنان من أبنائها في السجن.

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