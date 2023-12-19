القسام تعلن مقتل 8 جنود صهاينة في تل الزعتر شمالي قطاع غزة

العالم - فلسطین

وقالت "القسام"، في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة "TBG"، ويؤكدون مقتل 8 جنود صهاينة".

وأشارت، في بيان آخر، إلى سقوط 19 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح، خلال معارك اليوم الثلاثاء، مؤكدة استهداف 9 آليات عسكرية إسرائيلية.

وأعلنت "كتائب القسام"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات شمالي قطاع غزة، وهو الثالث الذي يعلن عنه اليوم، ما يرفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية، ليلة 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 137 قتيلا، وحصيلة قتلاه، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 464 قتيلا.