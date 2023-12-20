وزير الخارجية الايراني يصل الى الدوحة

العالم - ايران

وفور وصوله الى الدوحة، مساء الثلاثاء، التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، رئيس المكتب السياسي المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية.

وهذه هي الزيارة الرابعة التي قوم بها وزير الخارجية الايراني الى الدوحة في غضون ثلاثة أشهر وبعد التطورات الاخيرة على الساحة الفلسطينية والعدوان الصهيوني على سكان غزة الابرياء.



وكان امير عبداللهيان قد زار الدوحة في المحطة الثانية من جولته الاقليمية بعد بيروت يوم 25 نومبر/تشرين الثاني الماضي حيث التقى وزير خارجية قطر ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية.