بالفيديو..رسالة محتجزين صهاينة في غزة لنتنياهو: أنتم تريدون أن تستقبلونا كجثث

العالم-فلسطين

يقول المحتجز الأول إنه "ليس هناك أية ضمانة بأن الجيش لن يقصفنا، نحن معرضون للموت في أية لحظة، يمكن أن تسقط علينا قذيفة من قذائفنا".

وأضاف: " نحن نشعر أنكم لا تريدون أن نعود أحياء، أنتم تريدون أن تستقبلونا كجثث، بسبب محاولاتكم خفض سقف التفاوض".

كما أكد المحتجز الثاني، وهو إلعاد كتسير (47 سنة)، على أن الخطر "مستمر على حياتنا، ومن الصعب الاستمرار في المكوث هنا، بسبب صواريخ الجيش الإسرائيلي التي تهدد حياتنا".

وطالب نتنياهو وكل صناع القرار بالتدخل من أجل وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل أخرى تمكننا من العودة إلى عائلاتنا، وأضاف: "نحن لا نريد الموت هنا في غزة".

فيديو المحتجزين بث في يوم شهدت فيه غزة واحدة من أعنف الغارات الصهيونية، التي استهدفت مناطق مختلفة في القطاع.

في مدينة غزة، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء، بقصف صهيوني استهدف مبنى سكنياً بها.

كما أفاد شهود عيان بأن القصف الذي استهدف مبنى في حي الرمال بمدينة غزة، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وأوضح الشهود أن عدداً من المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المبنى المدمر.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "وصل للمستشفيات 214 شهيداً و300 إصابة خلال الساعات الماضية". وأضاف: "عدد كبير من الضحايا ما زال تحت الأنقاض وفي الطرقات".