بالفيديو..مرتزقه أوكرانيين يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال بغزة

العالم-فلسطين

ويظهر المقطع مجموعة من الجنود الأوكرانيين في أحد أحياء مدينة غزة مختبئين وراء أحد الجدران.

وفي وقت سابق، وصفت سفارة كييف لدى كيان الاحتلال الصهيوني ما يجري من "حروب" في "إسرائيل" وأوكرانيا بالأيام الصعبة وذلك بالنسبة لأي شخص يتعين عليه التعامل مع "الإرهابيين" بحسب البيان.

وادعت السفارة في بيانها: "نحن بحاجة إلى أن نقاتل معا أولئك الذين يعتقدون أن من المشروع إيذاء المدنيين الأبرياء. يجب أن نتحد ضد الإرهاب".

وفي تصريحات سابقة تندرج في نفس السياق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال إضاءة الشمعة الأولى لعيد "الحانوكا" العبري في مكتبه، يوم 7 ديسمبر الجاري، إن "النور سوف يسود في أوكرانيا وإسرائيل" حسب تعبيره.

وفي مناسبات عدّة، دافع زيلينسكي عن العدوان الصهيوني على اهالي قطاع غزة، مبرّرا ذلك بأنه "لا قواعد حيث يوجد الإرهابيون".