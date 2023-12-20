اقتراح 'اسرائيلي' جديد لبدء المفاوضات بشأن صفقة تبادل

العالم-فسلطين

وهذا هو أول اقتراح تقدمه سلطات الاحتلال منذ انهيار اتفاق الشهر الماضي الذي أدى إلى وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام والإفراج عن أكثر من 100 من المحتجزين.

وقال مسؤولون صهاينة إن الاقتراح يظهر أن سلطات الكيان مصممة على إعادة إطلاق مفاوضات جادة من أجل إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، حتى مع قول حماس إنها لن تستأنف المفاوضات طالما استمر العدوان على غزة.

وقالت مصادر إن حماس لا تزال تحتجز على الأقل 130 إسرائيلياً في غزة في حين قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن من بينهم ثمانية أمريكيين.

وأكد مسؤولون صهاينة أنّ رئيس الموساد ،ديفيد بارنيا برنيع، قدم اقتراحًا حول كيفية إعادة إطلاق المحادثات حول صفقة جديدة لتأمين إطلاق سراح مجموعة مكونة من حوالي 40 محتجزاً.

وبحسب ما ورد في تقرير “أكسيوس” ، فإن المجموعة تضم جميع النساء المحتجزات، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وغيرهم من المحتجزين المرضى أو المصابين بجروح خطيرة ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وكجزء من الاقتراح، قالت سلطات الاحتلال إنها ستوافق على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أسبوع على الأقل.