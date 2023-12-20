بالفيديو.. محلل صهيوني: كان علينا قتل 100 ألف فلسطيني في غزة!

العالم-الاحتلال

وأضاف تسفي يحزقيلي "وبعدها نذهب لوقف إطلاق النار وعملية تبادل الأسرى".

وتداولت وسائل إعلام ونشطاء مقطع فيديو لتصريحات المحلل الصهيوني في القناة 13 العبرية.

وعلق البعض قائلا "هكذا يفكرون وهذا ما يريدونه في غزة!".

وقال آخرون "يبدو أن بعض الإعلاميين الإسرائيليين وصلوا إلى مراحل متقدمة من النازية والفاشية".

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الغاشم على قطاع غزة، لليوم الـ 75 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع شن أحزمة نارية وارتكاب مجازر ضد المدنيين، في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ومساء الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة إن الكيان الإسرائيلي المحتل ارتكب 17 مجزرة مروعة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأضاف القدرة في المؤتمر الصحي في اليوم ال 74 للعدوان: وصل للمستشفيات 214 شهيدا و300 إصابة خلال الساعات الماضية، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأشار إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 19.667 شهيدا و52.586 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.