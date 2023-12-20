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شاهد..هكذا يجبر جندي 'إسرائيلي' رجلاً معصوب العينين على الغناء!

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

نشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لجندي صهيوني وهو يصفع مرارا وتكرارا رجلا فلسطينيا معصوب العينين في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني ويجبره على الغناء "كل شيء على ما يرام" باللغة العبرية!

العالم - فلسطين

وانتقد النشطاء من هذا العمل اللا أخلاقي ووصفوه بـ"جريمة حرب".

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