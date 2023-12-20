مواصلة استهداف مواقع أمريكية – 'اسرائيلية' من لبنان والعراق واليمن

العالم - فلسطين

* لبنان

ونشر الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية في لبنان خلال الايام الماضية بيانات عسكرية حول عمليات المقاومة ضد مواقع جيش كيان الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية:

وأصدرت المقاومة الإسلامية أمس الثلاثاء، ثلاثة بيانات عسكرية تضمّنت ثلاث (3) عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:05 استهداف موقع المطلّة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

2- الساعة 21:45 قصف مستوطنة يفتاح (قرية قَدَس اللبنانية المحتلة) بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مؤكّدة كردٍّ على قيام العدو الإسرائيلي بالإعتداء على المدنيّين واستشهاد المواطن اللبناني حسين علي بركات مع تأكيد المقاومة على عدم تهاونها على الإطلاق في المسّ بالمدنيّين.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 15:30 استهداف دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالأسلحة المناسبة ممّا أدّى إلى تدميرها وقتل وجرح من فيها

* كما اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان يوم الاثنين تنفيذ 3 عمليات استهدفت خلالها قواعد ومواقع وانتشار جيش الاحتلال في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 20:00 إطلاق صلية صواريخ على قرية الخالصة المحتلة (المُسمَّاة مستعمرة كريات شمونة) كردٍّ على استهداف العدو الإسرائيلي لمراسم التشييع في بلدة عيتا الشعب مع التأكيد بأن أيّ مسٍّ بالمدنيّين سيُقابَل بالمثل.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 9:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الحمرا بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 14:30 استهداف منصّتَين للقبّة الحديدية في شمال مستعمرة كابري بسلاح المدفعية وتحقيق إصابات دقيقة.

* كما أصدرت المقاومة الإسلامية الأحد، عشرة (10) بيانات عسكرية تضمّنت عشر (10) عمليات استهدفت خلالها قواعد ومواقع وانتشار جيش الاحتلال في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية:

القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:30 استهداف تجمّع آليات وجنود العدو الإسرائيلي في محيط قرية هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

القطاع الغربي:

1- الساعة 8:30 استهداف دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

2- الساعة 9:00 استهداف قوّة عسكرية للعدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

3- الساعة 9:50 رصد دخول أربعة جنود للعدو الإسرائيلي إلى نقطة تموضع شرق سعسع واستهداف النقطة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

4- الساعة 10:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في حرش عداثر بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 13:30 استهداف موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

6- الساعة 14:25 استهداف رافعة لجيش العدو الإسرائيلي أثناء قيامها بالعمل على تركيب معدات فنية وتجسسية في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة وتدمير التجهيزات والمعدات.

7- الساعة 14:50 استهداف موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

8- الساعة 14:55 استهداف مقر قيادة مُستحدَث لجيش العدو الإسرائيلي قرب مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وإيقاع عدد من أفراده بين قتيل وجريح.

9- الساعة 15:25 استهداف ثكنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة..

* كما أعلن الإعلام الحربي السبت الماضي تنفيذ 6 عمليات ضد قواعد ومواقع الاحتلال:

القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:00 شنّ هجومٍ جوّيٍّ بطائرة مسيّرة انقضاضيّة على تموضع لجنود العدو الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ما أدّى إلى سقوط إصابات مؤكّدة بين أفراده.

2- الساعة 11:15 استهداف قوّة مؤلّلة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع المطلّة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 14:00 رصد مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي خلال دخولها إلى منزلَين في مستعمرة المنارة والقيام باستهداف المنزلَين بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح.

4- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في حرج راميم بالأسلحة المناسبة.

القطاع الغربي:

1- الساعة 7:10 استهداف دشمة تحصّن بها جنودٌ لجيش العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بصاروخ موجّه ممّا أدّى لسقوطهم بين قتيل وجريح.

2- الساعة 8:10 استهداف قوّة مشاة إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

* وفي بيانات منفصلة خلال يوم الجمعة، اعلن الاعلام الحربي تنفيذ 7 عمليات ضد قواعد ومواقع جيش الاحتلال:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:15 استهداف موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 15:00 استهداف ثكنة ‏راميم (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) ونقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 13:50 استهداف قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.‏

2- الساعة 14:10 استهداف نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 15:15 وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة.

4- الساعة 15:30 استهداف موقع ‏الراهب بصواريخ بركان و‏تحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 16:20 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.

* المقاومة الاسلامية تنفذ 509 عمليات ضد مواقع العدو منذ بدء “طوفان الأقصى”

نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، إنفوغراف يتضمن إحصاء لعمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية من تاريخ 2023/10/8 إلى 2023/12/14.

وأصدرت المقاومة الإسلامية الخميس الماضي 3 بيانات عسكرية تضمّنت ثلاث عمليات استهدفت قواعد ومواقع جيش الاحتلال:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:20 استهداف ثكنة يفتاح (بلدة قَدَس اللبنانية المحتلة) وتجمّع لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في محيطها بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

2- الساعة 14:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 10:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة.

* العراق

* استهداف قواعد أمريكية في سوريا

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق" يوم السبت الماضي، عن استهداف قواعد اميركية بطائرات مسيرة في الحسكة وفي ريف دير الزور بالأراضي السورية.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها:"أنها إستهدفت القوات الأمريكية في قاعدتي المالكية، وحقل كونيكو، شمال شرق سوريا، وأيضا استهداف القوات الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور بطائرات مسيرة وحققوا إصابات مباشرة".

كذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في وقت سابق، تنفيذ 11 عملية ضد قواعد أمريكية في يوم واحد في العراق وسوريا، عبر استخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسّيرة.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية،"البنتاغون"، أن وتيرة الهجمات ضد الجيش الأمريكي في العراق وسوريا ارتفعت في الأسابيع الأخيرة بنسبة 45 في المائة.

* استهدفت المقاومة العراقية قاعدة حرير الجوية في أربيل

استهدفت المقاومة العراقية قاعدة حرير الجوية في أربيل اثنتي عشرة مرة، دعماً للمقاومة الفلسطينية في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر

زود مصدر رفيع المستوى في محور المقاومة موقع The Cradle بصورة حصرية عبر الأقمار الصناعية تظهر الأضرار الكبيرة التي لحقت بقاعدة عسكرية أميركية بالقرب من أربيل شمال العراق.

وذكرت المصادر أن 50 بالمائة من قاعدة حرير الجوية تعرضت لضربات خلال العمليات الأخيرة لدعم فلسطين في وقت ما بين 24 أكتوبر و2 ديسمبر.

وتظهر الصور التدمير الكامل لمبنيين في القاعدة تبلغ مساحتهما الإجمالية 13700 قدم مربع، أو 1300 متر مربع.

* استهداف قاعدة 'عين الأسد' الأمريكية بالمسيرات

ونشرت "المقاومة الإسلامية في العراق" الاثنين الماضي مشاهد لاستهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بواسطة طائرات مسيرة.

عين الاسد

واستهدفت المقاومة ايضا قواعد أميركية في سوريا، منها قاعدة حقل كونوكو النفطي، وقاعدة الشدادي، وقاعدة حقل كونوكو للغاز، وقاعدة خراب الجير، وقاعدة التنف.

وفي الأسبوع الماضي، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الأميركية والتحالف الدولي تعرضت للهجوم 76 مرة على الأقل في العراق وسوريا منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

هذا وغرّد أبو آلاء الولائي، قائد كتائب سيد الشهداء “لن يكون هناك نهاية لعمليات المقاومة الإسلامية في العراق إلا إذا توقفت الهجمات [الإسرائيلية] على غزة، ولا وقف إطلاق النار للاحتلال الأميركي في العراق إلا إذا كان هناك وقف حقيقي وملزم لإطلاق النار للعدو على أهلنا في غزة".

يذكر بان تحتفظ الولايات المتحدة حاليًا بـ 900 جندي يحتلون مساحات واسعة من شمال شرق سوريا بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد.

تقوم قوات الاحتلال الأميركي بانتظام بسرقة النفط من شمال شرق سوريا، ثم تنقله بعد ذلك إلى موقع حرير العسكري في أربيل.

وتحتفظ الولايات المتحدة بـ 2500 جندي في العراق، تحت ستار مهمة تدريب واستشارية للقوات العراقية.

* طائرات مسيرة تدك قاعدة "الشدادي" الأمريكية في سوريا

تعرضت القاعدة الأميريكية في الشدادي بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، لهجوم بطائرات مسيرة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر ميداني انه "3 انفجارات دوت في قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي بعد استهدافها بطائرات مسيرة".

وكانت القاعدة الأمريكية في التنف بريف حمص جنوب شرقي سوريا، قد تعرضت لاستهداف بطائرات مسيرة، أمس الأربعاء، حسبما أفاد مصدر ميداني لسبوتنيك.

وتضم القاعدة الأمريكية في التنف، معسكرات لتدريب المسلحين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، والذي يتخذ من القاعدة الأمريكية ملاذا آمنا لشن هجماته ضد الجيش السوري والمدنيين في المنطقة.

وتتعرض القواعد الأمريكية المنتشرة في منطقة الجزيرة السورية والعراق، بشكل يومي لهجمات متزامنة عدة، حيث وصل عدد هذه الهجمات عليها، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إلى أكثر من 90هجومًا، منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأمريكي.

* اليمن

حذر قيادي في حركة انصار الله من ان القوات اليمنية ستستهدف سفن كل دولة تتحرك ضد الاراضي اليمنية، واتهم التحالف الاميركي البحري الجديد بانه تشكل بطلب اسرائيلي، مؤكدا ان اليمن لا يستهدف الملاحة الدولية ويريد فقط وقف العدوان والحصار على قطاع غزة.

وقال عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن "محمد علي الحوثي" لقناة العالم الاخبارية: يجب ان يفهم العالم ان هذا التحالف جاء نتيجة لدعوة اسرائيل من اجل مواجهة كل من يقف مع الفلسطينيين في مواجهة الابادة التي يتعرضون لها ومن قبل الكيان الغاصب، وليست الدول المتشاطئة على البحر الاحمر.

كما أكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن اللواء يوسف المداني، أن أي تصعيد في غزة سيقابله تصعيد في البحر الأحمر، وأي تهدئة في غزة تعتبر تهدئة في البحر الأحمر.وأشار اللواء المداني إلى أن جبهة البحر الأحمر جزء من جبهة فلسطين، واليمن جزء لا يتجزأ من معركة فلسطين.. وقال: "أي دولة أجنبية ستحول بيننا وفلسطين سنواجهها مستعينين بالله".

* ‏ استهداف سفينتين مرتبطتين بالكيان الصهيوني في البحر الاحمر

وتواصل القوات اليمنية حصارها البحري على الكيان الصهيوني حيث استهدفت خلال الايام الماضية سفينتين جديدتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين إلى موانئ الكيان.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني.

وبحسب البيان، قالت القوات المسلحة إن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني، الأولى سفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين.

وأوضح البيان أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

وجدد البيان طمأنة كافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، منوهاً بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً.

كما جددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد بأنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.

وأكدت استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.

1

* تنفيذ عملية عسكرية على أهداف حساسة جنوب فلسطين المحتلة

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية السبت الماضي عن تنفيذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن سلاح الجو المسير في القوات المسلحة نفذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.

وأشار إلى أن العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء الشعب اليمني العظيم وأبناء الأمة.

وأكد العميد سريع استمرار القوات المسلحة اليمنية في عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على الصامدين في قطاع غزة.

* صنعاء تفرض حصارا بحريا شبه كامل على موانئ الاحتلال

وذكر موقع اكسيوس الاميركي ان وصول السفن التجارية الى ميناء ايلات جنوب الاراضي المحتلة توقف بشكل شبه كامل نتيجة هجمات اليمنيين. وفيما اكدت إدارة الميناء انهيار اكثر من ثمانين بالمئة من ايراداته خلال شهر واحد من بدء ضربات اليمن، افادت صحف عبرية بأن التهديد اليمني ادى الى توقف عدة شركات شحن عن زيارة الموانئ الإسرائيلية.

* دعوة يمنية للدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر

دعا عضو المجلس السياسي الاعلى في صنعاء محمد علي الحوثي الدول المشاطئة للبحر الاحمر لتوقيع اتفاق من شأنه أن يحفظ استقلال المنطقة.

ودعا الحوثي هذه الدول لتوقيع اتفاق لطرد كل قوة ليست من قوات هذه الدول حتى ينعم بالاستقلال التام بطرد الامريكيين والمحتلين.

* القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة متجهة إلى فلسطين المحتلة بطائرة مسيرة

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية ، الخميس الماضي، استهداف سفينة حاويات متجهة إلى فلسطين المحتلة بطائرة مسيرة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أنه وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا فقد نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينة حاويات “ميرسيك جبرلاتر” كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة.

وأوضحت أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

* أنصار الله: لو احتشدت أساطيل الأرض إلى البحر الأحمر لن تجلب الأمان لـ'إسرائيل'

اكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن عبد الملك العجري انه لو احتشدت أساطيل الأرض إلى البحر الأحمر لن تجلب الأمان "لإسرائيل". وقال العجري في تصريح له مساء اليوم الاربعاء انه ما من سبيل لمنع توسع التصعيد إلا بالدفع نحو وقف إطلاق نار دائم في غزة. واضاف انه لو احتشدت أساطيل الأرض إلى البحر الأحمر لن تجلب الأمان "لإسرائيل" ولا للسفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى "إسرائيل" وشدد على ان السبيل الوحيد لعودة الهدوء في البحر الأحمر مرتبط بعودة الهدوء إلى غزة.