اليوم الأخير من زيارة وزير الخارجية الايراني لقطر

العالم _ مراسلون

وأفاد موفد قناة العالم للدوحة ان عبداللهيان ان زيارة عبداللهيان لقطر تأتي في اطار التشاور بين البلدين والمقاومة الفلسطينية.

وأکد موفد العالم للدوحة ان طليعة زيارة عبداللهيان الى قطر هي القضية الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي على غزة.

وبدأ عبداللهيان زيارته للعاصمة القطرية، أمس الثلاثاء بلقاء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، وسينهي زيارته بلقاء نظيره القطري.

وهذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها وزير الخارجية الايراني الى الدوحة في غضون ثلاثة أشهر وبعد التطورات الاخيرة على الساحة الفلسطينية والعدوان الصهيوني على سكان غزة الابرياء.