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في مشهد مؤلم طفل من خانيونس يبحث عن والدته المصابة+فيديو

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

أظهر فيديو متداول من خانيونس في قطاع غزة طفلاً صغيراً يبحث عن والدته التي أصيبت في قصف اسرائيلي لمنزل يعود لعائلة القدرة في حي الأمل غرب المدينة .

العالم-فلسطين

ويظهر الطفل في حالة من البكاء والخوف قبل أن تحتضنه والدته المتأثرة بإصابتها نتيجة القصف الإسرائيلي لمنزلها في مشهد مؤثر.

وشنت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفاً عنيفاً في خانيونس مساء أمس ومنذ ساعات فجر اليوم الأربعاء .

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في الحي الياباني غربي المدينة وأسفر ذلك عن شهيد و عدد من الإصابات ، فيما أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع عدد الشهداء إثر قصف ديوان عائلة حمدان في معسكر خانيونس إلى 15.

وبالتزامن مع القصف تدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.

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