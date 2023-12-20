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جريمة مروعة في غزة..

إعدام رجال عائلة فلسطينية أمام زوجاتهم وأطفالهم

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

كشفت مراسلة العالم عن جريمة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال يوم أمس في منطقة الرمال في غزة.  

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة قناة العالم في ديرالبلح ان قوات الاحتلال قامت بإنزال عائلة كاملة من مبنی سكني في منطقة الرمال في غزة، ثم أعدمت الرجال أمام أعين زوجاتهم وأطفالهم.

وأضافت مراسلة العالم ان هناك انباء تتحدث عن اعدام عدد من النساء ايضاً ضمن هذه المجزرة.

وأكدت مراسلة العالم ان انقطاع الانترنت، حال دون إخبار العالم بهذه المجزرة، موضحة ان وزارة الصحة الفلسطينية سوف تعلن عن أعداد هائلة من الشهداء الذين سقطوا هذه الليلة فور ما يتيسر لها اعلان ذلك.

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وأشارت مراسلة العالم الی ان وتيرة ارتكاب المجازر الاسرائيلية تزداد يوماً بعد يوم في ظل عدم وجود أي رادع دولي لهذه المجازر، مؤكدة ابادة عائلات بكاملها كما حدث لعائلة سالم يوم أمس في استهداف لمبنی يضم 100 شخص.

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وبيّنت مراسلة العالم ان قوات الاحتلال عندما يعتقلون اي مواطن في شمال غزة يستجوبوه عن سبب وجوده في شمال غزة، ثم يعدموه او يضربوه أو يعتقلوه.

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